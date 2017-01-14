مقتل قيادي حوثي في هجوم للشرعية بشبوة

قتل قيادي في ميليشيات الحوثيين، اليوم، من جراء هجوم لقوات الشرعية في شبوة، في وقت اختطفت الميليشيات عددا من سكان محافظة الحديدة غربي اليمن.

ونقلت “سكاي نيوز” أن القيادي الحوثي “أبو نصر” قتل خلال هجوم لقوات الشرعية على مواقع الميليشيات في مديرية عسيلان بمحافظة جنوبي اليمن.

وفي سياق آخر، اختطفت الميليشيات عددا من السكان خلال حملة دهم استهدفت عدة أحياء في مدينة الحديدة غربي اليمن بحجة رفض أهالي لوجود الميليشيات.

ونقلت الميليشيات المختطفين إلى سجن قلعة باجل في أطراف محافظة الحديدة، حيث تحتجز المئات من سكان المحافظة.