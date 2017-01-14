نظمت الكلية التقنية بالدمام ممثلة في وحدة شؤون الخريجين ملتقى التوظيف الثالث 2017 وذلك برعاية عميد الكلية أحمد بن عبدالكريم الثنيان.

وشاركت 11شركة ومؤسسة في الملتقي التوظيفي، وهي شركة ستار المحدودة وشركة أبناء عبدالله الشويعر للمقاولات والشركة العربية السعودية وشركة ال ان تي الكهربائية والاتوماتيكية وشركة كوكاكولا وشركة رضايات وشركة تينارس العربية وشركة محولات الطاقة وشركة اليمني للسيارات والشركة الشرقية للتعهدات وشركة انظمة التحكم الخليجي وذلك بإجمالي الفرص الوظيفية للدبلوم والبكالوريوس التقني 230 وظيفة شارك في اعدادها كل من صالح بشير الدوسري وحمد العنزي وعبدالله العلوي وفريق الجوالة برئاسة عادل بوحسون.

وقال مدير وحدة شؤون الخريجين عبدالعزيز بن يحيى اليحيى: إن البرنامج يهدف إلى المساهمة في توجيه وارشاد الباحثين عن العمل والمساهمة في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل القوى العاملة وإيجاد فرص وظيفية للخريجين تتلائم مع قدراتهم وتخصصاتهم وربط الكلية بالقطاع الخاص وتنظيم اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص وقيادات الكلية وتعريفهم بالامكانيات المتاحة وتقديم دورات للباحثين عن العمل في السيرة الذاتية من خلال دورة التأهيل الوظيفي بإيجاد فرص وظيفية لكل خريج.

