3335 موظفًا يلتحقون بـ 119 برنامجًا تدريبيًا

يستقبل معهد الإدارة العامة غدًا، 3335 موظفًا حكوميًا، للالتحاق بـ 119 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي بمعهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، حيث تتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 1524 موظفًا حكوميًا، بـ 52 برنامجاً تدريبيًا، ويلتحق في فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة, 844 موظفًا حكوميًا بـ 28 برنامجًا تدريبيًا، كما يلتحق بفـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية 357 موظفًا حكوميًا بـ 13 برنامجًا تدريبيًا.

ويلتحق بفرع المعهد بمنطقة عسير300 موظفًا حكوميًا بـ 12 برنامجًا تدريبيًا، بالإضافة لـ 310 موظفات حكوميات بـ 14 برنامجًا في فرع المعهد النسائي بالرياض.