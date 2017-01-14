مرة أخري يتعرض مبتعث سعودي لاعتداء عنصري بـ “آلة حادة” شجت رأسه وتسببت له بنزيف، من مجموعة من المجهولين بولاية كنتاكي الأمريكية، وذلك أثناء قيادته لمركبته الخاصة، بحسب “العربية نت”

وأفاد الدكتور زيد، والد المبتعث محمد زيد الفضيل، أن ابنه تعرض لاعتداء بعصا أو حديدة، مما أدى إلى شج رأسه وتسبب له بنزيف أدخله المستشفى.

ورجح الأب أن سبب الاعتداء بأنه قد يكون عنصرياً ضد العرب والمسلمين، خاصة أن الولاية موالية تماما للرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الذي كانت له تصريحات عنصرية ضد المسلمين، أو ربما يكون بهدف السرقة كون الابن اشترى أخيراً مركبة جديدة.

وأشار إلى أنه لا يزال يتابع حالة ولده هاتفياً، ويدرس الأخير درجة البكالوريوس في مجال الإدارة المالية.

وأكد والد المبتعث أن التحقيقات جارية في الواقعة بمشاركة المندوب من السفارة السعودية هناك عبدالله المعلمي، ومتابعة رئيس نادي الطلبة السعوديين في أمريكا صالح العواد.

يذكر أن المبتعث السعودي حسين النهدي سبق أن تعرض لحادث شبيه قبل أشهر أدى إلى وفاته، قبل أن تعلن الشرطة الأمريكية أمس الجمعة عن القبض على المتهم الرئيس في الجريمة التي وقعت في أحد شوارع مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن الأمريكية.