ملك إسبانيا يصل الرياض

وصل ملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس، والوفد المرافق لجلالته إلى الرياض مساء اليوم في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا، ومندوب عن المراسم الملكية.