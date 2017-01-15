يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحمل في ذهنيته الفاعلة تصميماً على إعادة روسيا للمربع الأول، وأعني به فترة ما قبل البيروسترويكا؛ التي دشنها الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، وحوت برنامجاً للإصلاحات الاقتصادية، وأدت لاحقاً إلى تقويض الستار الحديدي وإنهاء الحرب الباردة وإلى تفكك ما عرف بديكتاتورية الاتحاد السوفييتي.

مرحلة ما قبل البيروسترويكا التي يهدف – في تقديري- بوتين لإعادة إحيائها هي ما ستمكِّنه من تكريس زعامته وتعزيز سلطته الأحادية على روسيا ومن ثم تحييد كل صوت أو مطالبة إصلاحية في بنيويتها الديمقراطية.

ما يعزز هذه الرؤية هو ما جرى مؤخراً في روسيا، حين انتقدت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، ما يجري في روسيا من مصادرة للحريات؛ سواء حرية التظاهر أو التعبير بالإضافة للوضع المتردي لحقوق الإنسان؛ الأمر الذي وُصف بكونه من الدلائل التي لا تبشر بالخير.

إن تقرير «أمنستي» الأخير وما سبقه من تقارير تصب في ذات الاتجاه، قد دفعت السلطات الروسية لاتخاذ جملة من التدابير بحقها. كان آخرها القرار القاضي بإغلاق مكتب المنظمة في موسكو، وهو ما أدى لتولد مزيد من التداعيات وردود الفعل الغاضبة لدى عديد من المراقبين؛ جعلت بعضهم يعتبره دليلاً إضافيّاً على التدهور الحقوقي في روسيا.

هذه الإجراءات التعسفية للسلطات الروسية تعيد للذاكرة فترة ما عرف بـ»الحقبة الستالينية»؛ وهي تلك الفترة التي تسلط فيها جوزيف ستالين على مقاليد الحكم في ما عرف حينذاك بالاتحاد السوفييتي وفرض ستاراً حديديّاً طال البلاد بأسرها.

حيث مارس الرجل دكتاتورية مطلقة سعياً منه لتعزيز سلطته وتكريس زعامته، دعته لتبني نهج عنيف في التعاطي مع معارضيه، نتج عنه إبعاد ومن ثم اغتيال منافسه تروتسكي الأكثر برجماتية وتعقلاً، ثم إرسال الآلاف من معارضيه لمعسكرات العمل القسري في سيبيريا ليلاقوا حتفهم في ظروف أبعد ما تكون عن كل ممارسة إنسانية طبيعية.

وها هو بوتين يأتي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ليمارس أبجديات ذات الفعل الديكتاتوري لمرحلة ما قبل سقوط الاتحاد السوفييتي الذي مارسه من سبقوه من الزعماء الروس الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب الروسي البسيط.

بل إن نزقه السياسي؛ قد دعاه لنقل عنفه من داخل الأراضي الروسية ليطول أبناء الشعب السوري الكريم. إذ قد سقط مئات من أبناء الشام تحت نيران الجور الروسي الذي لم يرحم عاجزاً أو امرأة أو طفلاً أو شيخاً كبيراً.

الأمر الذي أطال من أمد الأزمة وحال دون الوصول لحل جذري لمعالجة الوضع المأساوي والمتفاقم في الأراضي السورية، حيث ساعد الدعم العسكري واللوجستي الذي تلقاه بشار الأسد من حليفته روسيا في تكريس بقائه لأمد طويل وتمكينه من حصد مزيد من الأرواح البريئة.

حقيقة إن بوتين لا يعي أن سعيه المطرد لجعل روسيا ديكتاتورية أخرى؛ تمهيداً لتعزيز موقفه السلطوي، هو أمر لن يعيد روسيا لمجدها الغابر، فحركة التاريخ لا تهدأ؛ والعالم يسير حثيثاً نحو مزيد من التمدن والتقدم ودعم وتعزيز الحريات. فالشعوب العالمية قد تجاوزت مرحلة الخنوع، وأصبحت تعي جيداً ما لها من حقوق، وتنشد حريتها وترفض كل مظاهر التضييق.

فالثورة العالمية في مجال الاتصال والمعلومات قد غيرت عديداً من الأوجه التقليدية لهذه البسيطة التي نحيا فوقها. ولذا فلم يكن مستغرباً أن نجد داخل روسيا – رغم سياسة التضييق- وخارجها ارتفاع عديد من الأصوات الداعية لوقف التدخل الفوري للسلطات الروسية في الشأن السوري. وإلى رفع الغطاء والدعم عن نظام بشار الأسد الذي ارتكب عديداً من المجازر الدموية بحق الشعب السوري العظيم.