النعيمي يتحدث عن أهم المحطات المهمة في حياته العملية

الدمام ـ الشرق

تستضيف غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال يوم الأربعاء القادم المستشار في الديوان الملكي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السابق، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس النعيمي أهم المحطات العملية في حياته وأبرز تجاربه في عالم البترول والغاز وقطاع الأعمال، مع تقديم النصح والتوجيه والتعريف بأساسيات العمل الإداري لشباب الأعمال والمقدمين على الدخول في معترك الحياة العملية لمساعدتهم على تحقيق النجاح.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن برنامج «تجربتي»، وهو واحد من البرامج التي ينفذها مجلس شباب الأعمال في الغرفة بهدف نقل تجارب جيل الرواد أو الشخصيات الناجحة في مجال الإدارة والأعمال، وتوثيق هذه التجارب لتكون مرجعاً في الغرفة والمجلس.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (١٢) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)