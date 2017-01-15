من وجهة نظري المحضة: الكاتب الصحفي وطبيب الأسنان وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت ثقافة وعلم وأساليب وأدوات كل منهما، بوصفهما يتقاطعان ضمناً في هدف عريض وهو إزالة أعراض التألم والوجع، أو قل تخفيف وطأته، الناتج عن تسوس أو إهمال أو عبث، وبكلمة أوضح: يشتركان (الصحفي بقلمه وطبيب الأسنان بأدواته) في تشخيص مكمن الألم ومعالجته، على اعتبار أن طبيب الأسنان يتعامل مع علل الأسنان، والصحفي مع قضايا المجتمع.. المفارقة أن كليهما غير مرغوب فيه كي لا نقول مدعاة للقلق والتوجس، فالجميع بلا استثناء يخشون مشارط و(دريل) طبيب الأسنان، وفي المقابل لا أحد يحبذ الجلوس مع الصحفي، وإن اضطر فعلى مضض.. لستُ في وارد تنصيع وتبجيل مهنتيهما فلكل منهما أخطاؤه وسلبياته وربما خطاياه، لكن يبقى دورهما مهماً وضرورياً ليس فحسب لمعالجة الألم بل ولاجتثاث المسببات التي قد تمتد أضرارها وتداعياتها فتنخر عصب (الأسنان، المجتمع)، واقع الحال أن طبيب الأسنان يعالج أوجاع عضوية لأفراد بعينهم، بينما يضطلع الصحفي بتسليط الضوء على ندوب ومثالب مجتمعية شتى بغية معالجتها، وهذا يجرنا لمفارقة تبعث على التندر والسخرية، وإن شئت ضيق الأفق، فنحن نذهب لطبيب الأسنان لمجرد شعورنا بألم (ضرس)، بينما نعتبر الصحفي الذي يتقصَّى وينقِّب عن مكامن خلل المجتمع وكنهه دخيلاً متطفلاً.. فالأول نفغر له أفواهنا ونستسلم لمشارطه وإزميله ومسباره الحاد، بينما الصحافي نتوجس خيفة من مداد حبر قلمه.