استشهد العريف بحرس الحدود، محمد يحيى النجعي أمس، إثر إصابته بإطلاق نار خلال اشتباك عبر الحدود في مركز متقدم بمنطقة نجران.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إنه عند الساعة الخامسة من عصر أمس، تعرَّض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، بمساندة القوات البرية، وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية والسيطرة على الموقف. ونتج عن تبادل إطلاق النار، استشهاد العريف بحرس الحدود، محمد يحيى النجعي، تغمده الله بواسع رحمته، وتقبله في الشهداء. والله ولي التوفيق.
استشهاد العريف النجعي في الحد الجنوبي
استشهد العريف بحرس الحدود، محمد يحيى النجعي أمس، إثر إصابته بإطلاق نار خلال اشتباك عبر الحدود في مركز متقدم بمنطقة نجران.
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