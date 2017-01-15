«تعليم الخبر» تطلق «التوجيه والإرشاد» على الأجهزة الذكية

دشن مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، تطبيق «التوجيه والإرشاد» على الأجهزة الذكية، الذي أصدره مكتب التعليم بالخبر ممثلاً في وحدة التوجيه والإرشاد.

وأكد مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد القحطاني، أن التطبيق يهدف إلى مساعدة المرشدين والمرشدات على الإبداع الفكري والتقني والسعي إلى جذب اهتمامهم وتحفيزهم لنشر أفكارهم وتجاربهم المبدعة، كما يقدم التطبيق وسائل حديثة ومتطورة لخدمة العمل الإرشادي، بأسهل الطرق على أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

بدوره أشار المشرف التربوي الدكتور ياسر العضل، إلى أن التطبيق خصص له مستشارون وفريق عمل متكامل، مبيناً احتواء التطبيق على عدة أيقونات منها البرامج الإرشادية تشمل «فطن، ورفق، والتنمر، وخصائص النمو» وغيرها من البرامج الوزارية، كما يتضمن أيقونة جوائز التميز الخاصة بالمرشد الطلابي على مستوى المملكة، ومواقع إلكترونية تهم المرشد الطلابي والبث المباشر لنقل المحاضرات والندوات والمؤتمرات الخاصة بالإرشاد الطلابي، لافتاً إلى أنه تم إضافة أيقونة «مكتبتي» التي تحتوي على معظم المراجع التي يحتاجها المرشد والمرشدة الطلابية، وغيرها من الأيقونات المميزة التي يحتاجها المرشد الطلابي في عمله الميداني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٤) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)