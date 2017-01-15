بلدية غرب الدمام تغلق 55 منشأة وتخالف وتنذر 159

أغلقت بلدية غرب الدمام 55 منشأة، فيما أنذرت وخالفت 159 منشأة أخرى، وذلك ضمن حملاتها الرقابية الموسعة والمستمرة.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس العريج، أن إدارة صحة البيئة والأسواق قامت ضمن برامجها الرقابية بحملة رقابية شاملة بدأت منذ شهرين، تم خلالها زيارة 650 منشأة غير صحية، نتج عنها إغلاق 55 منشاة، فيما تم ضبط 35 منشأة لا تحمل ترخيصاً مهنياً.

وأبان أن عدد المنشآت التي لم تقُم بتجديد ترخيصها المهني بلغ 124 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت النظامية 418 منشأة، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع استمرار الحملة طوال العام بهدف تصحيح أوضاع المنشآت الصحية، وإزالة جميع المخالفات.

وأكد العريج تكثيف عمل البلدية في جولاتها الرقابية الميدانية طوال العام، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، ورصد أي مخالفات قد تنتج من أي منشأة، والعمل على معالجتها بشكل عاجل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٤) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)