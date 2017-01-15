ربع مليون ريال لدعم مدارس التطوير في عسير

سلم مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، شيكات الدعم المادي لـ 12 مدرسة من مدارس التطوير، بحضور مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس حسن العلكمي، فيما قامت مساعدة المدير العام للتعليم نورة آل مفرح بتسليم شيكات مماثلة لمدارس التطوير في قطاع البنات.

وأوضحت مديرة وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بهية الحفظي أن عدد المدارس المستهدفة في قطاع البنات 12 مدرسة، وسيسهم الدعم الجديد في تحقيق أهداف المدارس وتطوير أدائها.

يذكر أن إجمالي المبالغ المصروفة لمدارس التطوير بلغت 270 ألف ريال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٤) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)