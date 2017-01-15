سلم مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، شيكات الدعم المادي لـ 12 مدرسة من مدارس التطوير، بحضور مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس حسن العلكمي، فيما قامت مساعدة المدير العام للتعليم نورة آل مفرح بتسليم شيكات مماثلة لمدارس التطوير في قطاع البنات.
وأوضحت مديرة وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بهية الحفظي أن عدد المدارس المستهدفة في قطاع البنات 12 مدرسة، وسيسهم الدعم الجديد في تحقيق أهداف المدارس وتطوير أدائها.
يذكر أن إجمالي المبالغ المصروفة لمدارس التطوير بلغت 270 ألف ريال.
ربع مليون ريال لدعم مدارس التطوير في عسير
سلم مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، شيكات الدعم المادي لـ 12 مدرسة من مدارس التطوير، بحضور مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس حسن العلكمي، فيما قامت مساعدة المدير العام للتعليم نورة آل مفرح بتسليم شيكات مماثلة لمدارس التطوير في قطاع البنات.
-
-
قبائل حاشد والصبيحة تنتفض ضد الحوثيين بعد قتلهم الغولي والصبيحي
-
-
25 ألفاً من الإبل في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لـ «مزاين الإبل»
-
«التعليم» تمنع قبول الأطفال السعوديين في المدارس الأجنبية المخصصة…
-
-
مصادر يمنية: الشرعية تتقدم في مركز ذوباب وتستهدف الزحف إلى المخاء
-
-
«بروفة أخيرة» اليوم لـ «الأخضر» قبل استئناف تصفيات المونديال
-
-
25 ألفاً من الإبل في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لـ «مزاين الإبل»
-
«التعليم» تمنع قبول الأطفال السعوديين في المدارس الأجنبية المخصصة لمناهج الجاليات
-
-
سلطان بن سلمان: انضباطية ومستوى عالمي لـ «الطيران المدني».. وأخشى على «رخصتي»…
-
-
منبر الحرمين: إغراق المجتمع بالفساد هدف مقصود للقوى المعادية للإسلام
-
-
-
مدارس المملكة تستقبل غداً 6 ملايين طالب وطالبة .. لأداء الاختبارات
-
-
-
-
-
-
Profile