«نفع» توقِّع مذكرة تفاهم مع «بلدي جدة»

وقّعت جمعية نفع الخيرية مذكرة عمل مشترك مع المجلس البلدي بجدة، بهدف تحقيق الدور المنوط بالجمعية والمجلس حيال تفعيل المجال التوعوي في تنمية وتطوير ثقافة المجتمع والسلوك العام في الحفاظ على المرافق العامة وما يماثلها، وكذلك توسيع إطار المشاركة المجتمعية في خدمة الوطن بما يحقق الدور الإيجابي في الخدمات البلدية.

ونوه مدير عام الجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني بدور المجلس البلدي في محافظة جدة في تذليل العقبات أمام المواطنين، واستشعار أهمية الدور التنموي، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمشاركة في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الجمعية حرصت من خلال هذه المذكرة على تنمية مجال الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية لدى منسوبيها من خلال برامج «تبادل الخبرات» في مجال العمل الخدمي وحماية الممتلكات العامة وكل ما من شأنه تأصيل دورهما الكامل في خدمة الأعمال الخيرية، والإسهام في حل بعض السلبيات الصادرة من بعض مرتادي الحدائق العامة، بالإضافة إلى تسهيل دور الجمعية فيما يخص دورها التوعوي باستخدام «لوحات الإعلانات» لنشر ثقافة حماية مقدرات الوطن.

وأوضح الزهراني أن هذه المذكرة تحقق تعاون الطرفين في مجال الدورات والأنشطة اللامنهجية وتنمية القدرات والمهارات وتعزيز المواطنة في نفوس الشباب وإقامة البرامج الهادفة إلى حماية الشباب من الأفكار المنحرفة والمعتقدات الضالة، ودعم وتنفيذ المشاريع الخيرية المختصة بالشباب، إضافة إلى تعزيز العمل الخيري والخدمي والمجتمعي في ما يخدم البرامج الشبابية، ودعم ورش العمل حول التجارب المتميزة في العمل خاصة في مجال الشباب لهدف تشجيع التجارب الرائدة والعمل التطوعي ونشرها والتنسيق لإقامة معارض لبرامج وأنشطة الجمعية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٦) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)