أمير الباحة يفتتح مشاريع تنموية في «قلوة».. اليوم

‏يزور أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم محافظة قلوة، وذلك في إطار زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف عن قرب على الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي، أن أمير منطقة الباحة سيفتتح خلال الزيارة مبنى بلدية قلوة، ويستعرض مشاريع البلدية الجاري تنفيذها وما تم تنفيذه بالمحافظة، إلى جانب اطلاع سموه على مشاريع الإدارات الحكومية بالمحافظة، ويلتقي خلال زيارته بالمشايخ وأهالي المحافظة، إلى جانب افتتاح سموه مبنى نادي قلوه الرياضي.

من جانبه، عبَّر محافظ قلوة عبدالله الحربي، وأهالي المحافظة، عن سعادتهم بهذه الزيارة التي ستحقق للمحافظة تطلعها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٥) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)