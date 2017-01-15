يزور أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم محافظة قلوة، وذلك في إطار زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف عن قرب على الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي، أن أمير منطقة الباحة سيفتتح خلال الزيارة مبنى بلدية قلوة، ويستعرض مشاريع البلدية الجاري تنفيذها وما تم تنفيذه بالمحافظة، إلى جانب اطلاع سموه على مشاريع الإدارات الحكومية بالمحافظة، ويلتقي خلال زيارته بالمشايخ وأهالي المحافظة، إلى جانب افتتاح سموه مبنى نادي قلوه الرياضي.
من جانبه، عبَّر محافظ قلوة عبدالله الحربي، وأهالي المحافظة، عن سعادتهم بهذه الزيارة التي ستحقق للمحافظة تطلعها.
أمير الباحة يفتتح مشاريع تنموية في «قلوة».. اليوم
يزور أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم محافظة قلوة، وذلك في إطار زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف عن قرب على الخدمات التي تقدم للمواطنين.
-
-
قبائل حاشد والصبيحة تنتفض ضد الحوثيين بعد قتلهم الغولي والصبيحي
-
-
25 ألفاً من الإبل في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لـ «مزاين الإبل»
-
«التعليم» تمنع قبول الأطفال السعوديين في المدارس الأجنبية المخصصة…
-
-
مصادر يمنية: الشرعية تتقدم في مركز ذوباب وتستهدف الزحف إلى المخاء
-
-
«بروفة أخيرة» اليوم لـ «الأخضر» قبل استئناف تصفيات المونديال
-
-
25 ألفاً من الإبل في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لـ «مزاين الإبل»
-
«التعليم» تمنع قبول الأطفال السعوديين في المدارس الأجنبية المخصصة لمناهج الجاليات
-
-
سلطان بن سلمان: انضباطية ومستوى عالمي لـ «الطيران المدني».. وأخشى على «رخصتي»…
-
-
منبر الحرمين: إغراق المجتمع بالفساد هدف مقصود للقوى المعادية للإسلام
-
-
-
مدارس المملكة تستقبل غداً 6 ملايين طالب وطالبة .. لأداء الاختبارات
-
-
-
-
-
-
Profile