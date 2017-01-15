أمير مكة المكرمة يؤدي صلاة الجنازة على الأمير محمد بن فيصل

أدى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر أمس، في المسجد الحرام، صلاة الجنازة على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز «رحمه الله».

وأدى الصلاة مع سموه الأمير تركي الفيصل، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وابن الفقيد الأمير عمرو بن محمد الفيصل وعدد من الأمراء.

كما أدى الصلاة على الفقيد – رحمه الله – الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.

وكان الديوان الملكي أعلن أمس في بيان وفاة الأمير محمد بن فيصل عبدالعزيز، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

إلى ذلك، استقبل الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، في منزله بجدة مساء أمس، عدداً من الأمراء والمسؤولين ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والقضاة وقادة القطاعات العسكرية والأمنية، وجموعاً من أهالي المنطقة، الذين قدَّموا واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز (يرحمه الله).

1000479.jpg الأمراء والمسؤولون يؤدون الصلاة 1000477.jpg الأميران خالد الفيصل وسعود الفصل يتلقان التعازي 1000478.jpg الأميران خالد الفيصل وسعود الفصل يتلقان التعازي 1000480.jpg .. وخلال حمل جثمان الفقيد 1000481.jpg .. ويوارونه الثرى 1000500.jpg خالد الفيصل وتركي الفيصل وأسرة الفقيد يتقبلون التعازي (الشرق)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٣) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)