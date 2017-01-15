أمير القصيم يدشن برنامج «يقظ» لحماية المتدربين من الفكر الضال

دشّن أمير منطقة القصيم، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، برنامج «يقظ» بمرحلته الثانية، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن، ونائب مدير إدارة التدريب أحمد الحمودي. وأوضح مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن، أن برنامج «يقظ» يأتي انطلاقاً من دور المؤسسة ممثلة في الإدارة العامة بالمنطقة في تفعيل الاستراتيجيات الوطنية الشاملة للأمن الفكري، وتزامناً مع حملة سمو أمير القصيم «معاً ضد الإرهاب والفكر الضال»، لافتاً الانتباه إلى أن تفعيل الحملة يأتي ضمن خطط المؤسسة لتوعية وحماية المتدربين والمتدربات بالوحدات التدريبية بالمنطقة من خطر الانحراف الفكري والعقدي، ووضع البرامج التوجيهية المناسبة وفق منهج علمي مدروس وبآليات تقنية تعتمد على مواكبة ما يفضله الشباب من برامج لتصل الرسالة لهم بأسلوب متميز.

وبيّن المذن، أهمية تفعيل هذا العمل وحجم الأمانة والمسؤولية، خاصة وأن حجم الأخطار المحيطة بالشباب بدأت تزداد، ومن واجبنا بالمؤسسة أن تكون برامجنا الوقائية مناسبة لحجم التحدي، ويساعدنا في ذلك إيماننا الراسخ بمدى إخلاص شبابنا لدينهم ووطنهم والوسطية التي أمرنا الله بها، مثمناً جهود سمو أمير منطقة القصيم، وسعيه الحثيث في الحملة التي أطلقها لمكافحة الإرهاب والفكر الضال والمنحرف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٥) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)