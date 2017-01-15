السديس يزور «معرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم»

زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس، معرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقام إلى جوار المسجد النبوي الشريف.

واطلع السديس خلال جولته في أروقة المعرض على مجموعة كبيرة من اللوحات التوضيحية عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من حيث ولادته ونسبه الشريف وبعثته وسيرته العطرة وحكمته وسماحته وهجرته، ومجسمات بناء المسجد النبوي الشريف ومنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام وحجراته ومجسم لجغرافية المدينة النبوية، بالإضافة إلى أفلام وثائقية تتحدث عن جوانب من حياته صلى الله عليه وسلم وعلاقته مع أهل بيته وعدد أبنائه وبناته وغزوات النبي القائد وأبرز صفاته في حزمه ولينه.

وأثنى الرئيس العام على جهود المنظمين للمعرض من خلال استقبالهم الزائرين، داعياً للعمل على التطوير في الأعمال التي يقومون بها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في العناية بالمعارض والمتاحف تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

من جهة أخرى، دشَّن السديس قاعة الشيخ صالح الحصين -رحمه الله- في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي العبيد، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوكالة المستشار عبدالواحد الحطاب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٣) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)