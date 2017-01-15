رؤساء أركان 14 دولة يجتمعون في المملكة للتنسيق ضدّ «داعش»

أكّد رئيس هيئة الأركان العامة تصميم القيادة السعودية “وعزمها القوي والحازم على مواصلة جهودها المستمرة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك”. وبُعيد تفقده، أمس، تحضيرات مؤتمر دول التحالف الدولي ضدّ تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يبدأ غداً؛ قال الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان إن “المملكة من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب”، واصفاً المؤتمر بأنه “يعكس الالتزام المستمر للمملكة تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي بما يشكله من تهديد لأمن وسلامة دول المنطقة والعالم أجمع”.

وتستضيف المملكة، اليوم في الرياض، المؤتمر، ممثلةً برؤساء هيئة الأركان العامة، لبحث رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة، في ضوء ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة وذلك للوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي، وتعزيز جهود التحالف الدولي الذي حقق تقدماً ملموساً في الفترة الأخيرة في عملياته التي تستهدف شل قدرات التنظيم الإرهابي. ونوه البنيان بمشاركات المملكة، ومن أهمها المشاركة في الجهود العسكرية من خلال التحالف الدولي في استهداف قدرات التنظيم الإرهابي كلاً من العراق وسوريا، ومنعه من تقويض الاستقرار في المنطقة، أو تهديد السلم والأمن الدوليين.

وشدد على أن المملكة، تعمل بشكل مستمر ووثيق مع التحالف الدولي لمواجهة التنظيم الإرهابي، ومع بقية دول العالم على مسارات أمنية وفكرية ومالية أخرى تهدف إلى تقويض قدرات هذه التنظيمات ومحاصرتها، وتجريم تقديم أي مساعدة لها.

ويشارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة ضمن التحالف الدولي هي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين، تركيا، تونس، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ماليزيا، المغرب ونيجيريا.

المملكة تستضيف مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي.. اليوم

الرياض – واس

تستضيف المملكة، اليوم في الرياض، مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، ممثلةً برؤساء هيئة الأركان العامة، حيث سيبحث المؤتمر رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة وذلك للوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي، وتعزيز جهود التحالف الدولي الذي حقق تقدماً ملموساً في الفترة الأخيرة في عملياته التي تستهدف شل قدرات التنظيم الإرهابي.

ورحَّب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، بالمشاركين في الاجتماع، عاداً استضافة المملكة لهذا الحدث، بتوجيه من القيادة الرشيدة، ومتابعة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تعكس الالتزام المستمر للمملكة تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي بما يشكله من تهديد لأمن وسلامة دول المنطقة والعالم أجمع.

ويشارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة ضمن التحالف الدولي هي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين، تركيا، تونس، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ماليزيا، المغرب ونيجيريا.

يذكر أن مستويات التمثيل في التحالف الدولي الذي يضم 68 دولة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تتنوع بين الجانب العسكري وتقديم المشورة والمساندة والتدريب والدعم اللوجيستي، وتجفيف منابع التمويل للتنظيم وملاحقتها، بالإضافة إلى منع تدفق الإرهابيين إلى مناطق النزاع، والتنسيق بين الدول لضبط منافذ الحدود أمام تحركاتهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٢) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)