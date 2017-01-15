وضعت وزارة العدل نهاية لقضايا المساهمات العقارية المتعثرة منذ سنوات، بعد أن أصدرت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض الثلاثاء الماضي حكمها في مساهمة «سوق المنار» في حي المنار بمنطقة الرياض، والمطروحة منذ 20 عاماً، وذلك بإثبات حقوق المساهمين، والحكم فيها وإحالة صاحب المساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في مماطلته في هذه المساهمة.

وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة «سوق المنار» بـ 12250 متراً مربعاً، فيما يبلغ إجمالي عدد المحال التجارية في المساهمة 155 محلاً، وعدد المكاتب 20 مكتباً، بينما بلغ عدد المتضررين 20 مساهماً، وتقدر قيمة أرض مساهمة سوق المنار بـ 30 مليون ريال وفقا لسعرها عام 1428هـ.

وبذا ارتفع إجمالي ما أنهته الوزارة من قضايا مساهمات عقارية متعثرة، عبر الدائرة الخاصة التي أنشأها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، إلى 53 قضية فيما بلغ عدد الذين أعيدت إليهم حقوقهم 30 ألف مساهم، منذ بداية عملها في 3 رجب 1437هـ، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لتلك المساهمات أكثر من 12 مليار ريال. وتعود أسباب تعثر المساهمات العقارية، إلى تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وتداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات، وبعض المساهمات القديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، وسجن أصحاب بعض المساهمات بسبب ديون وحقوق للمساهمين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٣) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)