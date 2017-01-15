اختتمت الكلية التقنية في الدمام ممثلة في وحدة شؤون الخريجين، ملتقى التوظيف الثالث 2017 وذلك برعاية عميد الكلية أحمد الثنيان ومشاركة 11 شركة، وذلك بإجمالي فرص وظيفية للدبلوم والبكالوريوس التقني 230 وظيفة، شارك في إعدادها كل من صالح بشير الدوسري وحمد العنزي وعبدالله العلوي وفريق الجوالة برئاسة عادل بوحسون.

وأوضح مدير وحدة شؤون الخريجين عبدالعزيز بن يحيى اليحيى أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل، والمساهمة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل القوى العاملة وإيجاد فرص وظيفية للخريجين تتلاءم مع قدراتهم وتخصصاتهم، وربط الكلية بالقطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص وقيادات الكلية، وتعريفهم بالإمكانات المتاحة، وتقديم دورات للباحثين عن العمل في السيرة الذاتية، من خلال دورة التأهيل الوظيفي بإيجاد فرص وظيفية لكل خريج .

وفي نهاية الملتقى سلم وكيل الكلية لشؤون الخريجين عبدالله الهزاع شهادات الشكر والتقدير لجميع المنشآت المشاركة في الملتقى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٥) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)