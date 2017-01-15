آل الشيخ يستقبل مفتي لبنان

استقبل وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ في مكتبه أمس مفتي جمهورية لبنان الشيخ الدكتور عبداللطيف فايز دريان، وأعضاء الوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالمفتي، والوفد المرافق له، مؤكدا أن العلاقة بين الوزارة ودار الفتوى علاقة قديمة لصالح العمل الإسلامي، والاجتماعي، والثقافي في لبنان.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل دعم التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف مجالات العمل الإسلامي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٢) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)