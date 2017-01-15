محافظ الأحساء يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بمحافظة الأحساء، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالأحساء الدكتور إبراهيم بن صالح التنم.

وأطلعه خلال الاستقبال الذي تم مؤخرًا، على تقرير عن الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام الماضي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٥) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)