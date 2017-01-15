أكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الأمانة بدأت أعمالها لتركيب»التلفريك المُعلّق» ضمن المرحلة الثانية لمشروع متنزه الملك عبدالله للمغامرات بجبل الشعبة « شمال- شرق الأحساء».

وأوضح أن مسار التلفريك يبلغ طوله 1500متر طولي من أسفل الجبل إلى أعلى قمته، بحيث يتكون من 3 محطات تحكم الأولى في أسفل الجبل وتعد المحطة الرئيسة ونقطة الانطلاق إلى المحطة التالية أعلى الجبل يليها المحطة الثالثة ثم العودة مرة أخرى إلى المحطة الرئيسة بشكل حلقي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تشغيل»التلفريك المُعلق» خلال النصف الأول من العام الحالي 2017. وأضاف الملحم» سيتم من خلال المشروع إنشاء بحيرتين في المنطقة السفلى من الجبل والأخرى في أعلاه على ارتفاع يتجاوز الـ 50 متراً تقريباً وينحدر من هذه البحيرة شلالين يصُبان باتجاه البحيرة في الأسفل ويُقدر طول الواحد منهم بـ 550 متراً كمنظر طبيعي، بالإضافة إلى إنشاء جسور معلقه وشباك تسلق وsky rope على قمم الجبال ومنطقة مظلات وألعاب أطفال، حيث يغطي المشروع مساحة مليون متر مربع تقريباً، ولفت الملحم إلى أن مشروع متنزه الملك عبدالله للمغامرات تهدف الأمانة من خلاله إلى توفير بيئة طبيعية مناسبه وجذب للشباب والأسر لقضاء أجمل الأوقات، حيث يوفر للشباب الهوايات الجاذبة لفئتهم بالمغامرات الجبلية وألعاب التحدي والقوة، وأيضاً يكون عنصر جذب سياحي للأهالي والزائرين القادمين من خارج المنطقة سواء من مدن المملكة المختلفة أو دول الخليج العربي الشقيقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٩) صفحة (٤) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٧)