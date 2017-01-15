يستقبل معهد الإدارة العامة اليوم، 3335 موظفًا حكوميًا، للالتحاق بـ 119 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي بمعهد الإدارة العامة عبدالعزيز الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، حيث تتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى 5 أيام.
ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 1524 موظفًا حكوميًا، بـ 52 برنامجاً تدريبيًا، ويلتحق في فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة، 844 موظفًا حكوميًا بـ 28 برنامجًا تدريبيًا، كما يلتحق بفـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية 357 موظفًا حكوميًا بـ 13 برنامجًا تدريبيًا.
ويلتحق بفرع المعهد بمنطقة عسير 300 موظف حكوميًا بـ 12 برنامجًا تدريبيًا، بالإضافة لـ 310 موظفات حكوميات بـ 14 برنامجًا في فرع المعهد النسائي بالرياض.
3335 موظفاً يلتحقون بـ 119 برنامجاً تدريبياً
يستقبل معهد الإدارة العامة اليوم، 3335 موظفًا حكوميًا، للالتحاق بـ 119 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض.
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