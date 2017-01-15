77 شخصية تجدد دعوتها لإطلاق سراح القاضي الجيراني

أصدرت مجموعة من الشخصيات بياناً أمس، اعتبرت فيه جريمة اختطاف قاضي دائرة الاوقاف والمواريث المساعد في محافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني وتغييبه ظلماً وعدواناً لحد الان ، جريمة وفعلة شاذة وغير مقبولة ، محملين من قام وساعد على تنفيذ هذه الجريمة كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ الجيراني وداعين لفك أسره فورا.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

صدق الله العلي العظيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين.

نحن في منطقتنا الغالية على وطننا الحبيب نأكد بان ماتعرض له قاضي دائرة الاوقاف والمواريث المساعد في محافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني من جريمة اختطاف آثمة وتغييبه ظلماً وعدواناً لحد الان ، هي فعلة شاذة وغير مقبولة لدى مجتمعنا وجريمة شنعاء وبشعة تخالف تعاليم أهل بيت النبوة عليهم السلام وجميع مراجعنا العظام حفظهم الله لانها لاتمثل سلوكاً اسلاميا ولا اخلاقيا سويا.

إننا نستنكر وندين بأشد العبارات هذه الجريمة وندعوا كافة ابناء الوطن في منطقتنا وبقية المناطق إلى إدانة هذه الجريمة وكل الجرائم بكافة الوسائل والإمكانات المتاحة، والتعاون الكامل والتام مع الجهات الأمنية بكافة الأشكال عبر تقديم أي معلومة تتعلق بهذا الحادث الاثم وتساعد على إرجاع الشيخ سالماً لأهله ومحبيه وابناء وطنه.

وفي الوقت نفسه نحمل من قام وساعد على تنفيذ هذه الجريمة كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ الجيراني وفك أسره فورا.

ولابد لنا من وقفة شكر وإجلال للجهود التي بذلتها وزراة الداخلية ولا تزال تبذلها لفك اسره والكشف عن تفاصيل القضية وما تقوم به حالياً وما قامت به سابقاً من أجل إطلاق سراح الشيخ وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزائهم ونخص بالشكر والتقديرالمواطنين اللذين عرضوا أنفسهم للخطر وشاركوا بالبحث عنه في مناطق القطيف.

وندعوا الجميع الحفاظ على مكتسبات الوطن والنسيج المجتمعي وأمنه سائلين المولى ان يحفظ وطننا وان يديم عليه نعمة الامن والامان في ظل قيادته الحكيمة والله الموفق.

الموقعون على البيان:

١- سلمان بن عبدالله المطرود- رجل اعمال

٢ – حبيب أحمد آل محمود – صحفي

٣- محسن ال عبدالعال – رجل اعمال

٤ – حسن علي ال مدن

٥ – م. ماهر فوزي الجشي

٦ – م. نبيه عبدالمحسن البراهيم

٧ – م. جعفر محمد ال ابراهيم

٨ – الشيخ زكي إبراهيم دعبل

٩ – محمد علي آل تركي

١٠ – منصور بن عبدالجليل الرميح رجل اعمال

١١ – احمد مهدي المسكين سيهات

١٢ – احمد علي السيهاتي سيهات

١٣ – عبدالؤوف عبدالله سلمان تحيفة

١٤ – محمد عبد الله المسكين سيهات

١٥ – الشيخ فاضل حبيب ال ارقية

١٦ – عبدالكريم بن علي المشيخص

١٧ – محمد احمد العسيف

١٨ – نزيه عبدرب النبي ال نصر

١٩ – حسين منصور ال عباس

٢٠ – الشيخ حسين منصور ال عباس

٢١ – الشيخ عبد القادر إبراهيم السيهاتي

٢٢ – مهدي حبيب آل عطيه

٢٣ – عبدالله احمد ال نوح

٢٤ – زكي عبدالمحسن الموسى

٢٥ – الشيخ أشرف عبدالجليل الناصر

٢٦ – الشيخ ناجي علي العبادي

٢٧ – عقيل بن ناجي المسكين

٢٨ – أحمد صالح زين الدين

٢٩ – حسين عبدالله البوري

٣٠ – عبد الامير محمد السني

٣١ – فؤاد بن ناجي المسكين

٣٢ – محمد احمد ال نوح

٣٣ – سكينة عبدالله المشيخص

٣٤ – منصورعبدالمجيدعلي ابوالمكارم

٣٥ – احسان بن حسن الجشي

٣٦ – جعفر علي البوري

٣٧ – قيس الشيخ عبدالله الخنيزي

٣٨ – حسين عبدالوهاب المعلم

٣٩ – جاسم علي الشمر

٤٠ – مصطفى محمد مسلم

٤١ – عبدالله علي المسكين

٤٢ – ياسر حسن الناصر

٤٣ – شرف علي العلويات

٤٤ – المحامي حمود فرحان عبيد الخالدي

٤٥ – حسين سعيد الصيرفي

٤٦ – حسين سعيد الخاطر

٤٧ – علي ناصر الصايغ

٤٨ – محمد مدن المبارك

٤٩ – علي بدر المهاشير

٥٠ – محمد طاهر ال السيد ناصر

٥١ – علي عبدالله مكي آل عيد

٥٢ – أ. عبدالله معتوق الخميري

٥٣ – د سعيد سلمان الجارودي

٥٤ – ابراهيم عبدالله النمر – رجل اعمال

٥٥ – د. محمد المسعود – كاتب

٥٦ – عاطف عبد الواحد آل غانم

٥٧ – محمد علي السنان

٥٨ – ابراهيم ال عاشور

٥٩ – م. احمد المرزوق

٦٠ – عبدالمجيد عبدالكريم النمر

٦١ – مكي عيسى آل خليفة ناشط إجتماعي

٦٢ – علي حسن المفتاح

٦٣ – عبدالوهاب صالح العريض صحفي وشاعر

٦٤ – أنس أحمد عباس ال طويلب رئيس نادي المحيط بلجارودية

٦٥ – محمد على المعراج مشرف لجنة التكافل الاجتماعي بجمعية الجارودية

٦٦ – عباس عبدالله أحمد المعلم – نائب رئيس نادي المحيط

٦٧ – فاضل مهدي عبد الهادي البشراوي الأمين العام لنادي المحيط

٦٨ – علي محمد علي اعبادي – مسؤول العلاقات العامة بنادي المحيط

٦٩ – د. عبدالوهاب القحطاني – استاذ الادارة الاستراتيجية والموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

٧٠ – الشيخ سطام بن عبدالله الزيتون. .بني خالد

٧١ – م. ماهر بن فوزي بن مهدي الجشي

٧٢ – م. احمد عبدالله محمد المرزوق

٧٣ – أ. د. فؤاد محمد السني

٧٤ – فتحي بن علي – ناشط اجتماعي (دارين)

٧٥ – ماجد الشبركه

٧٦- خالد السنان

٧٧- حسن محمد ال قريش