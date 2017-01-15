“الأسكان” تخصيص وتوزيع 280 ألف منتج سكني

أعلنت وزارة الإسكان اليوم بدء أكبر عملية تخصيص للمواطنين المستحقين للدعم السكني بأجمالي 280 ألف منتج سكني.

وذلك على النحو التالي: تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت التنفيذ، تحويل عقاري مع البنوك وشركات التمويل بعدد 85 ألف قرض، توزيع 75 ألف قطعة سكنية، وسوف تبدأ اعمال التخصيص في 15 فبراير العام 2017.

وذكر الحساب الرسمي لصندوق التنمية العقاري أنه يعتزم الإعلان عن 85 ألف قرض بالتعاون مع البنوك المحلية ضمن برامج وآلية جديدة وذلك ضمن حزمة المنتجات التي ستعلن عنها الوزارة اليوم.

وزير الإسكان ماجد الحقيل قال في كلمة ألقاها في المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة سكني لتخصيص وتسليم المنتجات السكنية للعام 2017: “إن توفير السكن الملائم للمواطنين من أولويات خادم الحرمين الشريفين مشيراً إلى أن دور الوزارة تحول دور من المنفذ إلى المحفز والمراقب”.

ولفت إلى إعادة هيكلة القطاع من خلال تحفيز المعروض وتمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب وتحسين أداء القطاع العقاري مؤكداً أنه خلال شهر مارس تبدأ فوترة رسوم الأراضي البيضاء.