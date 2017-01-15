مسلحون يشعلون النار بمواقع للحوالات المالية في القطيف

أشعل ثلاثة أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش النار بمقدمة مكتب تحويل الأموال بحي مياس في محافظة القطيف، ومكتب تحويل مالي آخر بالجهة المقابلة.

الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أوضح في بيان له بأنه عند الساعة الواحدةىمن صباح اليوم تبلغت شرطة محافظة القطيف من حارس أمن لمكتب تحويل أموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيف مخبراً عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش بإشعال النار بمقدمة المكتب ومكتب تحويل مالي آخر بالجهة المقابله مما أسفر عنه حدوث تلفيات خارجية بجهاز الصراف الآلي المجاور للمكتب ولاذوا بعدها بالفرار .

وأضاف الرقيطي: تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني ، فيما باشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي لهذه الأعمال الاجرامية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.