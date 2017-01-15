استئصال ورم سرطاني من مريضة خمسينية

نجح فريق طبي من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بقيادة الدكتور سعيد الشميمي استشاري جراحة الروبوت و المناظير للجهاز الهضمي العلوي وأورام المعدة بقسم الجراحة في المستشفى الجامعي بالخبر من إزالة اورام سرطانية مبكرة في المعدة لمريضة خمسينية.

من جانبه، قال الدكتور سعد الشميمي: استأصل الفريق الطبي كامل المعدة و الغدد اللمفاوية المجاورة لها و من ثم ايصال المريء بالأمعاء الدقيقة عن طريق جراحة المناظير دون الحاجة إلى فتح البطن لمريضة تبلغ من العمر 55 عاماً تعاني من آلام في البطن بسبب وجود حصوات بالمرارة و بإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود أورام سرطانية مبكرة في المعدة .

وأضاف الدكتور الشميمي: العملية أجريت دون حدوث أي مضاعفات و لله الحمد كما أن المريضة خرجت من المستشفى بعد التأكد مخبرياً من استئصال كامل المرض وعدم احتياجها لاحقاً للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي..

وبين أن هذه العملية من العمليات الكبرى والدقيقة التي تحتاج خبرة ومهارة عالية في هذا المجال وهي الأولى من نوعها على مستوى المستشفى والمنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر أن المستشفى الجامعي يضم كوادر سعودية مدربة خارج المملكة في مراكز متخصصة مرموقة بدعم من إدارة الجامعة والمستشفى الجامعي إضافة إلى اسهامها بشكل كبير في تطوير قسم الجراحة وتلبية حاجة المواطنين وعلاجهم بالطرق الحديثة المتطورة ويعد الدكتور الشميمي من الأطباء الذين ابتعثوا من قبل المستشفى الجامعي لإكمال زمالته في مجال جراحة أورام المعدة و الجهاز الهضمي العلوي بكوريا الجنوبية التي تعد واحدة من الدول الرائدة في مجال علاج سرطانات المعدة.