611 مليون مخصصات بلدية القطيف في الميزانية الجديدة

تجاوزت مخصصات بلدية محافظة القطيف ضمن الميزانية العامة الجديدة أكثر من 611 مليون و 559 ألف ريال.

أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل أن المبالغ المخصصة للبلدية تشمل مشاريع الصيانة والتشغيل والنظافة المباشرة وأعمال صيانة الحدائق والمزروعات وأعمدة الاضاءة والنظافة الحماية الحجرية وتصريف المياه ومنشأة الكورنيش ولوحات التسمية والترقيم وصيانة المباني، فضلاً عن استكمال 37 مشروعاً.

وذكر أن مشاريع الصيانة والتشغيل والنظافة المباشرة تتضمن 6 برامج بقيمة (33327000 ريال) تشمل شوارع عنك وتوابعها، صيانة الشوارع الرئيسية الرابطة، صيانة شوارع صفوى، صيانة شوارع تاروت وتوابعها، صيانة شوارع القطيف، صيانة شوارع سيهات وتوابعها.

وقال المهندس مغربل في مجال اعمال صيانة الحدائق والمزروعات واعمدة الاضاءة والنظافة تضمنت 5 برامج بقيمة (48000000 ريال) وتشمل صيانة الحدائق والمزروعات والمسطحات الخضراء وصيانة اعمدة الاضاءة ونظافة القطيف وتاروت ونظافة صفوى والعوامية والقديح ونظافة سيهات وعنك والقرى الجنوبية.

وفيما يتعلق مجال الحماية الحجرية وتصريف المياه ومنشأة الكورنيش ولوحات التسمية والترقيم وصيانة المباني اوضح، ان الميزانية تضمنت 18 برنامج بقيمة (138715000 ريال) وتشمل صيانة الحماية الحجرية بكورنيش القطيف، صيانة وتشغيل شبكة مياه الأمطار، صيانة وتشغيل شبكة مياه الامطار بالقطيف، صيانة منشأة كورنيش القطيف وسيهات ودارين وسنابس، صيانة وتشغيل نظام الحاسب الالي، صيانة لوحات التسمية والترقيم، صيانة ونظافة المباني والمرافق التابعة لبلدية القطيف، حصر ومتابعة الايرادات، تطوير وتأهيل انظمة ضبط وتأكيد الجودة بمشاريع البلدية، صيانة المقابر بمدن وقرى القطيف، الحراسات الامنية للمباني والمرافق البلدية، صيانة وسائل السلامة المرورية، صيانة الجسور والانفاق، صيانة الاسواق والمسالخ، رفع وازالة المخلفات والانقاض، صيانة الاليات والمعدات.

وأشار المهندس مغربل إلى أن الميزانية العامة للدولة خصصت للمشاريع التي تنفذها البلدية الاعتمادات اللازمة لتسير عجلة النمو والتطوير المستمر في المحافظة ضمن الخطة الاستراتيجية التي انتهجتها البلدية واعتمدتها حكومتنا الرشيدة، حيث شملت الميزانية استكمال 37 مشروع بقيمة (391507000 ريال) وتشمل درء اخطار السيول، تسوية وتطوير وتنمية مخططات البلدية ، وردم وتسوية ضاحية الملك فهد، وتأهيل وتطوير الطرق الشريانية، تأهيل وتطوير المناطق المركزية، التسمية والترقيم، تسوية وتطوير ضاحية الملك فهد والخزامى، تأهيل وتطوير الاحياء، ردم وتسوية المخططات البلدية الجديدة، السفلة والارصفة والانارة في القطيف والقرى التابعة لها، تحسين الواجهات البحرية، انشاء المشتل المركزي والحدائق وممرات المشاة والساحات، تأهيل الحدائق العامة، تشجير الشوارع وحفر الابار وشبكات الري، اسواق ومسالخ، انشاء استراحة البلدية، المباني البلدية والمرافق العامة، التخلص من النفايات والمستنقعات وتغطية المصارف الزراعية واستخدامها طرق شريانية وردم وتسوير المقابر وانشاء مغاسل الموتى، مركز الحاسب الالي، انشاء مركز النظم الجغرافية، تطوير نظم مستلزمات الحاسب الالي، نزع الملكيات في العوامية وشارع الملك عبدالعزيز امتداد شارع الناصرة وربط شارع الرياض بشارع الفتح حتى تقاطع شارع الخليج وكذلك الجزء الممتد حتى تقاطع شارع بدر.

وبين المهندس مغربل أن البلدية تعكف على إنجاز العديد من المشاريع في المحافظة، مثمناً الدعم اللامحدود التي تحضي به البلديات من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين لكافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يستفيد منها المواطن في جميع مناطق المملكة.