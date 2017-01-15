“شرطة جدة” تُطيح بـ” نشالين المساجد”

نجحت شرطة جدة، في ضبط أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة، بعد اتهامهم بـ”نشل” المصلين من أمام مدخل أحد مساجد المحافظة، وتداول مقطع مصور لهم خلال عملية السرقة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إنه -بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بنشل المصلين من أمام مدخل أحد المساجد بمحافظة جدة، فإنه- تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.

وأكّد العقيد القرشي أن جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، أسفرت عن ضبط أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين، وتم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال معهم، تمهيدًا لإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادّعاء العامّ بمحافظة جدة بحكم الاختصاص.