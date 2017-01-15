كشفت سفارة المملكة بالقاهرة، حقيقة احتجاز السعودي “عبدالله بن صالح الشبرمي” المصاب بفشل كلوي مزمن بتهمة “الاتجار بأعضاء البشر”.

وقالت السفارة في بيانٍ لها إن النيابة العامة المصرية منعت “الشبرمي” وشقيقه عبدالإله، من السفر إلى حين استيفاء التحقيقات معهما في القضية.

وأكّدت السفارة أن الشبرمي لم يتعرض للاحتجاز؛ حيث حضر معه محامي السفارة منذ اليوم الأول للتحقيقات التي أجريت معه، وأصدر النائب العام، قرارًا في اليوم ذاته، بإخلاء سبيله بعد تسديده الكفالة المالية؛ لكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه.