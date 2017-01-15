عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مقيماً يمنياً بالسجن 21 سنة، إثر إدانته بالتشكيك في ثوابت الإسلام ووصفه ما جاء في صحيح البخاري بالخزعبلات، ووصفه للمسلمين بالقذارة، وسبه لحكام هذه البلاد ووصفهم بالظلم.

وأبان ناظر القضية أن المدعى عليه كتب عدة عبارات عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” فيها استنقاص للدين الإسلامي ووصفه بالتشويه والقذارة ووجوب أن يرسل الله نبياً جديداً بدين جديد، وسبه لبعض الصحابة رضوان الله عليهم ولعنه لأحدهم.

وقررت المحكمة درء حد الردة بعد استتابته في مجلس القضاء، وتعزيره بالسجن مدة 21 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وأجهزة الجوال المضبوطة بحوزته وإغلاق حسابه على (فيسبوك)، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء ما له وما عليه من حقوق وعدم السماح له بدخولها إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.