بدأ تخصيص منتجات سكنية متنوعة لعدد 280.000 مستفيد – “سكني” وزارة الإسكان

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٠) صفحة (٠٧) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-١٦)

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