حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية – شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٠) صفحة (١٢) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-١٦)

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