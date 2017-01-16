الجمعة الأخيرة – روتانا سينما

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٠) صفحة (١٥) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-١٦)

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