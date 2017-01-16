خالد السيف
هل لـ«الفساد» من رائحة..؟!
هل لـ«الفساد» من رائحة..؟! أو دعوني ألفظُها على نحوٍ آخر: هل شمَمتُمْ ما أعنيه؟!
لنتفقْ أولاً أنّ «حاسّة الشّم» هي مِن آخر المعاقلِ التي يُمكنُ أن تُسفرَ لنا عن حجمِ «الفساد» وانتشار شيوعه ذلك أن السمعَ والبصر قد يُضرب عليهما فلا نكاد نسمعُ شيئاً ولا نبصره.. إذ بسببٍ من نفوذ «المُفسد» مُتجاوز الحدود/ وعابر القارات أو بما توافرَ عليه من مكرٍ و «دهاء» نكون – نحن – قد غُيّبنا عن أن نرى «إفساده» أو أن نَسمعَ عن «إفساده» شيئاً ولو عن طريق «النّم» وذلك عائدٌ للخوفِ الذي من شأنه أن يتلبّسَ الفرائص فترتعد وجلاً! إذ ما من أحدٍ فينا قد يجرؤ على نقلِ شيء من «فساده» ولو بالإشارة (صُمٌّ بكمٌ عميٌ فهم لا يعقلون).!
لعلنا إذن قد اتفقنا على أنّ «الفسادَ» حينَ لا يُسمع وساعةَ لا يُرى فإنّه بالضرورةِ سيتضخّم – ويخيس – تعفناً فتنبعث منه «رائحةٌ» نتنةٌ تمتلئ بها كلّ الفراغاتِ التي قد تركتْها حاستا السمع والإبصار شاغرةً!
لتأتي تالياً حاسةُ «الشّم» فتنهضُ بعبء الكشف عن مسلسل «الفساد» بحلقةٍ أولى تُسجّل لصالح «الشّم» وبهذا يُمكننا القول بـ: إنّ «الفساد» يَسعهُ أن يُدرج من قبيل «المعاني» التي إن تعذّر النظر إليها/ وفيها أو صعُب علينا تحسّسها باليد «لمساً» أو بات من الشّاق الإنصات لجلبتِها فإنّ في «الخشم» يكون الإنقاذ لما يُمكن إنقاذه من تعرية وجوه «الفساد» بحسبان أنّ رائحته تكون إذ ذاك قد ملأت علينا كلّ الأماكن فما عادَ فينا من أحدٍ (يشتاقُ) لها! مع أنّها لم تزل بعْدُ تُذكرنا بـ«الحرامية»!!
فـ»الفساد» على هذا النحو يُشبه «الحقيقة» من كّل جانبٍ إذ إنّ لكليهما جِرماً ولوناً وطعماً وصوتاً ورائحة وعليه فإن من يُنكرُ «الفساد» كمن يُنكر «الشمس» في رابعة النهار!! – على طاري الشمس – هل أنّ للشمس رائحة..؟!
كثيرون هم أولئك الذين ينتعشون على رائحة «الفساد» وأكثر منهم أولئك الذين «يموتون» لو أنهم افتقدوا تلك الرائحة ما يعني أنّهم رهنوا «حياتهم» على (أوكسجين) الفساد وبهذا الأخير عمروا «دنياهم» وقوّضوا «آخرتهم» هدماً وكثيرٌ منهم من الذين يصلّون ويصومون وإلى مكة يحجّون!
أرأيتم كم كان أجدادنا العرب محقّين إذ ما فتئوا يرفعون من شأنِ «الأنف/ الخشم» على بقية الأعضاء إذ يتقدّمها في المحل والشرف وما ثَمَّ سجودٌ صحيحٌ ما لم يكن «الأنف» ثاني السبعة الأعضاء. يقول الجاحظ «والأنفُ هو النّخوة وموضع التّجبر» وما زلنا على إثرهم نقتفي الخطو ذلك أنّه ما من أحدٍ فينا إلا وقد قال «على خشمي» لمن أراد أن يُكرمه بقضاء حاجته.. وبنحوٍ من هذه المعاني مجتمعةً مدحَ الحطيئةُ بني «أنف الناقة» بقوله:
قومٌ هم الأنفُ والأذناب غيرهم
فمَن يسوّي بأنفِ الناقةِ الذنبا
لنعود لصلب ما نحن فيه وبشيءٍ من إيجاز تأكيداً على:
* أن ّأخطر من جرائم «الفساد» الافتقاد لمناعته، بحيث أصبح «جسمُ» المجتمعِ متصالحاً مع «الفساد» إذ لا يرى فيه شرّا فكان من شأن استفحاله أن أتى مكتسحاً خيرات «الوطن» طالما أنّ (المجتمع/ المريض بفقدان المناعة) لا يشمُّ – هو الآخر – الرائحة التي أفسدت البيئة بعفنها.. على الرّغم من أنّ شدّة فوحان انبعاثها قد طالَ مَن هم بالجوار فتأذّوا منها كثيراً..!
* هل ينبغي لنا أن ننتظر – زمناً طويلاً – حتى يأتي «الفساد» على كلّ أخضرنا فيجعله غثاء أحوى لكي نؤمن بأنّ حاسة «الشم» تكفي دليلاً على أنّ ثمة فساداً هنا/ أو هناك؟! إنّ لـ «الأنف» قدرةً مذهلةً على كشفِ مقدمات الفساد قبل استشرائه.. ما يعني أنّه من بعد الآن لا ينبغي التهاون بشأن «الأنف» وعبقريته في الكشف عن الروائح النتنة تلك التي أوشكت أن تنبعث من كلّ مكان..!
* لئن سألتني: ما هي الوطنيّة؟ قلت لك: إنّ الوطنيّة هي البكاء بحرقةٍ – وأنت وحدك – حين تشمّ رائحة فسادٍ قد تأذّى منها «أنفُك» سواءً انبعثت تلك الرئحة من هذا أو من ذاك على حدٍّ سواء!!
* الزكام الذي يأتي بسببٍ من رائحة «الفساد» عصيٌّ على كلّ أنواع «مضادات الهستامين» ذلك أنّ زكام/ رشح «الفساد» ليس فايروساً عارضاً بل هو التهاب فيروسي حاد يصيب جهاز «الحياة» لـ»الوطن» ويُشكّل موتاً سريرياً يقضي على كلّ مفاصل التنمية ويجعل من المستقبل كسحياً.. وليس بخافٍ أنّه مرض شديد العدو ينتقل للأصحاء بمجرد رذاذٍ جراء «عطسةٍ».
* عقب أن ينتهي أحدكم من قراءة ما كتبتُ سيقول:
يا خالد لقد تجاوزنا انبعاث «الرائحة» بمراحل.. فأي شيءٍ جئت لتقوله يا رجل؟!
بدوري أجيب:
صدقت.. ولكن هي الذكرى التي تنفع «الوطنيّين» وسأستعين بـ«نيتشة» ليجيبك بالإنابة عني حيث قال (كفى.. كفى لم أعد أتحمل. قليلاً من الهواء.. قليلاً من الهواء! فمختبر الأدوية هذا الذي يُصنع فيه المثل الأعلى يبدو أن رائحة الكذب التي تفوح منه أصبحت تزكم الأنف).
كتاب «جنيالوجيا الأخلاق»
ياشيخ خالد مقالك تشخيص لحالة عامه طامه تعاني منها كل الأمم والمجموعات البشريه …
ولكن انا في رأيي أن أخطر أنواع الفساد الذي يمارس في المؤسسات التعليميه واخطرها أبعاد مواطن من بداية تكوينه لأن يكون ممتازا وسيكون مخلصا لوطنه …وتقديم ودعم مواطن بفساد من البدايه وإعطاءه درجات لايستحقها وبالتالي سيتولى منصبا بعد تخرجه موسوما بالفساد ممارسات له ؟!! …..
بالمناسبة انت اكاديمي هل تستطيع أن تأتي بأمثلة للفساد في الجامعات بدون ان تحدد أسماء لأنك لن تستطيع تحديد المفسد ولكن من المؤكد انك تستطيع ضرب أمثلة للفساد في المؤسسات التعليميه التي ستخرج المفسدين ؟!!!
لك تحياتي ياشيخ خالد …لكن نحن بحاجة لخبراتك الاكاديميه لإلقاء الضوء على أنواع الفساد المتوقع في قطاع تكوين المفسد …..والحلول المناسبه لتفادي استمرار ذلك الفساد …..
لأنه الفساد الوحيد المتبوع بظلم يفطر القلوب للمواطن المتميز في بداية خطواته للاستعداد لبناء مستقبله ……واول وأهم خطوه إنه التعليم وأكثر الما على النفس عندما يرى طالبا أحد زملاءه غير المنضبطين في الحرص على المحاضرات والتفاعل مع المعلم ومع ذلك في آخر الدراسه يرصد أعلى الدرجات ومن ثم يفز بالإعادة والإبتعاث ؟!!!…. تحياتي.
أبو عبدالله الاصلي …..
ما اقول غير ما شاء الله عليك الله لا يضرك لمقالاتك يا شيخ خالد نكهة وطريقة بالمعاجلة نسيج وحدها لا يشبهك احد ولا تشبه احد
اهنئك
أما المقال فالرائحة للفساد يا حسرة صارت هي الاصل واذا صرنا نشم رائحة طيبة لا ينبعث منها فساد على حد تعبيرك صرنا نشك أن في الامر شيء
نعم رايحة القرنقش ام 500…..ابتسم
حلوووووووووووووووو
لو تم تفعيل حاسة الشم كان صرنا بخير لأن الريحة للفساد اما تسبقه يعني مقدمات فناخذ بالنا منه أو يكون مغطى واخست راسسحته فننتبه له ونكشف حقيقته
السؤال الذي فهمت عن المبدع خالد هو لا تفرقوا بين ريحة وريحة ولا تخذلون الخشم كرمووه بالقبض على المفسدين صغارا او كبارا
الفساد الان يتركز في مناطق زياده عن اخرى…والسبب الانتماء …..ابتسم
هذا تعبير يساوي مقال …… صدقت يااخي عليان … لأنه مهما كان فاسدا فإن الانتماء الحقيقي يردع..
ابوعبدالله الاصلي….
نعم اخي الحبيب…الانتماء يردع…او على الاقل يخفف….وهذا نراه في الواقع في مدن ومناطق عن اخرى….تخيل مثلا مدينه كبيره و…………. لا يكاد يوجد فيها حدايق بل والموجود متناهي الصغر بحيث تقطعه بخطوات…وليست مبالغه…ليس في الحدايق فقط…بل الارصفه والمواقف ..وبقية الخدمات…اما المشاريع فحدث ولا حرج…اما غير موجوده او متعثره…او عملت اي كلام…….ابتسم
قول على قول
الفساد يا يا شيخنا الدكتور/ خال السّيف لا طعم ولا شكل ولا رائحه يا استاذنا الكريم،، الفساد أيضاً ليس له مكان يتمركز فيه إِنَّهُ يضرب طنب بيت شَعْره(بيت الشعر ) ال غير مرئي لا تراه كونه لا يرى باللعين المجرّده التي أخذت منها إسماً لعامودك هذا،، عموماً الفساد لا يُرى باي مُكَبِّر ولو إستعملت منظار هبِلْ ما علينا الفساد موجود عبر التاريخ القديم اَي آلاف السنين فهو كأبليس يغوي الجميع ليكونا فاسدين عمداً او بدون قصد ،،
آخر الكلام :
تركيبه شعريه ليست لك ولا ليّه حيث قال،، لم أرى كالفساد داء للشعوب مبيدا،،،
وإذا ما الفساد خيّم على أُناسٍ،، رأيت أسودهم مُسِخَتْ قُرُودا
ودام الجميع للفساد محارباً ليكونوا بخير عافيه ،، وشكراً مع ألتّحيه .