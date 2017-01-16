البصمة «Fingerprint» هي من يُميز شخصا بعينه عن آخر، ونسبة شيوع الخطأ أو التشابه تساوي الصفر العددي. ظهرت بصمة الأصابع منذ زمن بعيد، تلتها بصمة العين، ونحن في انتظار بصمة الصوت، التي تهدف إلى التفريق بين الأفراد من خلال نبرة الصوت لاعتبارات أمنية، واستجد الأمر لتشمل المجال الإعلامي، خاصة صُناع القرار. ينصب التركيز هنا على الإعلام، فلم يعد الصوت الإعلامي ينطلق من خلال قنوات الإعلام القديم «الإذاعة، التلفزة والصحيفة»، التي نترحم على زمنها، فكل عناصر التواصل كانت معروفة «المُصرح والقناة والرسالة»، وإنما يأتي المحسوس من الإعلام اليوم «الصوت والصورة» من خلال ما يُعرف بالإعلام الجديد «قنوات التواصل الاجتماعي»، هنا اختلط الحابل بالنابل كما يُقال، وضاعت عناصر التواصل «Components of Communications»، فلم نعد نعرف حقيقة المُرسل ولا الهدف من الرسالة، ما نعرفه أن الجميع نُثر في الأثير عبر «قنوات التواصل الاجتماعي» وأنه من السهل، من جهة أخرى التلاعب «تقنيا» في الإعداد والإخراج، فقد يُوضع زيد»بالصوت والصورة» محل عمر ودواليك. ألسنا بحاجة «أعزتي» لبصمة الصوت؟

كل هذا كمدخل لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي مُؤخرا لتصريح «ناري» حول الوضع المالي للمملكة خلال السنوات المقبلة، الذي صور الموقف بأعلى درجات التشاؤم والإحباط والمُتضمن أرقاما وإحصاءات، قد لا يُعرف حقيقتها ولا مصدرها، وكوننا أُمة نهتم بالحساب لا بالكيف، كان أثر ذلك المقطع في منتهى السوء على العامة من»أفراد، وأسر ومُجتمع» وعلى المؤسسات «الخاصة والعامة»، ولا يحمل في ثناياه أدنى رسالة ذات هدف أو مغزى. قاصمة الظهر أن ذلك المقطع أُسند لمسؤول مالي عالي المستوى، وهُنا وقفة.

إن صح الخبر، أن ذلك المقطع يعود لذلك المسؤول بعينه، فإنني أقترح على معهد الإدارة العامة إيجاد برنامج يختص بالرؤى السلوكية Behavioral Insights» rogram» لصُناع القرار، فلكل قرار سياسي أو اقتصادي وجه آخر «سلوكي واجتماعي» على من حُمل المسؤولية الأخذ به «تلميحا أو تصريحا» والتعاطي من خلاله. وإن كان الخبر مُجرد حديث عابر في «ديوانية أبي حمدان» لشخص مُتأقصد «يدعي علم الاقتصاد»، فهُنا وقفة من نوع آخر، حماية المسؤول من خلال وجود بصمة صوته، وحماية المُجتمع من «المُتأقصدين والمُسيسين» لتحقيق دواعي الأمن المُجتمعي المنشود. للحديث بقية.