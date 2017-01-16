النصر ينافس الاتحاد للحصول على خدمات «كهربا»

في مفاجأة مدوية دخلت إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي في مفاوضات رسمية مع نظيرتها في نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور من أجل الظفر بخدمات المهاجم المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”، المعار إلى نادي الاتحاد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبلغت قيمة العرض المبدئي المقدم من إدارة نادي النصر من أجل إقناع نادي الزمالك بالتخلي عن كهربا 5 ملايين دولار، ولكن هذا العرض قابل للزيادة في حال وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة. ويرفض نادي الزمالك البت في عرض نادي النصر للتعاقد مع كهربا في الوقت الحالي؛ حيث يفضل النادي القاهري الانتظار حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت يوم السبت الماضي في الجابون، وذلك أملاً في الحصول على أفضل العروض المالية في حالة تألق اللاعب مع المنتخب المصري، لا سيما أن كهربا سيكون متابعا من أكثر من نادٍ على المستوى الخليجي والأوروبي.

أزمة الاتحاد المالية تدفع اللاعب للتفكير في العرض

«العالمي» يوجه ضربة قوية للعميد.. ويعرض 5 ملايين دولار لضم «كهربا»

في مفاجأة مدوية دخلت إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي في مفاوضات رسمية مع نظيرتها في نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور من أجل الظفر بخدمات المهاجم المصري محمود عبد المنعم «كهربا»، المعار إلى نادي الاتحاد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبلغت قيمة العرض المبدئي المقدم من إدارة نادي النصر من أجل إقناع نادي الزمالك بالتخلي عن كهربا 5 ملايين دولار، ولكن هذا العرض قابل للزيادة في حال وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة.

ويرفض نادي الزمالك البت في عرض نادي النصر للتعاقد مع كهربا في الوقت الحالي، حيث يفضل النادي القاهري الانتظار حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت يوم السبت الماضي في الجابون، وذلك أملاً في الحصول على أفضل العروض المالية في حالة تألق اللاعب مع المنتخب المصري، لا سيما أن كهربا سيكون متابعا من أكثر من ناد على المستوى الخليجي والأوروبي.

ويرغب نادي الزمالك في الحصول على أكبر عائد من صفقة انتقال كهربا لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد رفض اللاعب العودة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل وتمسكه بإكمال مسيرته الاحترافية، وهذا ما أكده مرتضى منصور بإعلانه عن تحديد إدارة الزمالك مبلغ 20 مليون دولار لبيع كهربا لأي ناد يرغب في الحصول على خدماته بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد. ومن جانبه يضع كهربا نادي الاتحاد خياره الأول في حال قرر الاستمرار في الملاعب السعودية في الموسم المقبل، لا سيما في ظل ارتباطه بجماهير العميد التي ساهمت بشكل كبير في تألقه هذا الموسم، الذي توجه باعتلاء صدارة هدافي الفريق بإحرازه 12 هدفاً، ولكن غموض موقف إدارة الاتحاد من التقدم بعرض رسمي لشراء عقده من نادي الزمالك حتى الآن بسبب الأزمات المالية المتلاحقة التي كان آخرها رفض مدرب الفريق السابق البرازيلي خوسيه كاندينو جدولة مستحقاته المالية المتأخرة على النادي، مما يجعله عرضه لعقوبات جديدة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد يدفع كهربا إلى التفكير بشكل جدي في عرض نادي النصر خلال الفترة المقبلة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٠) صفحة (١٤) بتاريخ (١٦-٠١-٢٠١٧)