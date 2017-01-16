دشنت جامعة طيبة في المدينة المنورة أمس، منصة الخريج الإلكترونية التي تحتوي على بيانات خريجي الجامعة منذ تأسيسها، وعدد من الخدمات الإلكترونية المختلفة.
وتُسهم هذه المنصة التي حضر تدشينها معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، بتوثيق العلاقات والروابط بين الجامعة كمؤسسة تعليمية وخريجيها بشكل مستمر إلى جانب كونها منصة تفاعلية بين الجامعة والمستفيد.
بدوره أوضح وكيل جامعة طيبة للتطوير والجودة الدكتور محمد محروس أن منصة الجامعة الإلكترونية يأتي من ضمن أهدافها المتعددة تعريف مؤسسات العمل (القطاعين الحكومي والخاص) والشركات الكبرى بمخرجات الجامعة، ومساعدة الجهات المساهمة الباحثة عن موظفين في الوصول إلى الخريجين بسهولة ويسر.
جامعة طيبة تُدشن «منصة الخريج الإلكترونية»
دشنت جامعة طيبة في المدينة المنورة أمس، منصة الخريج الإلكترونية التي تحتوي على بيانات خريجي الجامعة منذ تأسيسها، وعدد من الخدمات الإلكترونية المختلفة.
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