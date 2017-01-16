التقى رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح في الرياض أمس، وزير التنمية والنقل والأشغال العامة الإسباني انيغيو دي لاسيرنا. وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات النقل والسكك الحديدية، من ضمنها مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية، الذي تنفذه عدد من الشركات الإسبانية.
الرميح يلتقي وزير التنمية الإسباني
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٠) صفحة (٢) بتاريخ (١٦-٠١-٢٠١٧)
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