الفالح يزور مدينة مصدر

قام وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس خالد الفالح بزيارة إلى مدينة مصدر في الإمارات العربية المتحدة تجول خلالها داخل المدينة، وشارك والوفد المرافق له في جلسة حوار رفيعة المستوى تهدف إلى دعم التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

وكان في استقباله والوفد المرافق وزير الدولة رئيس مجلس إدارة «مصدر» الدكتور سلطان أحمد الجابر، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة.

ونوه الفالح بروح التعاون واستعداد المدينة لدعم نمو وتطوير القطاعات الجديدة والمهمة، وبما قامت به لنشر الطاقة المتجددة وتطبيق التقنيات النظيفة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٠) صفحة (٢) بتاريخ (١٦-٠١-٢٠١٧)