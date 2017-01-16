تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، أعمال حملة السلامة الوقائية، التي تستهدف عديداً من المنشآت التجارية في المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني في منطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن أعمال الحملة التي تستمر ثلاثة أسابيع، شملت الكشف على عديد من المنشآت التجارية في جميع أنحاء المنطقة للتأكد من توفر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق، بمشاركة عديد من الضباط والأفراد المختصين في أعمال السلامة، مؤكدًا أن الحملة تستهدف جميع الأنشطة التجارية والمنشآت، دون تهاون مع أي مخالفات تهدد الأرواح والممتلكات، داعيًا الجميع إلى التقيد بأنظمة واشتراطات السلامة.
«مدني نجران» يواصل حملة السلامة الوقائية على المنشآت التجارية
تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، أعمال حملة السلامة الوقائية، التي تستهدف عديداً من المنشآت التجارية في المنطقة.
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