أشاد رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري، بما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أعمال خلال الفترة الماضية، بشكل يبعث على الفخر، وهذا ما يجب أن يبرز على المستوى الدولي. مشيرا إلى أن كندا شريكة للمملكة منذ وقت طويل والتعاون بينهما قوي في شتى المجالات، ونتطلع للتعاون في المجالات الإغاثية والإنسانية.
جاء ذلك لدى زيارة فيوري والوفد المرافق له أمس، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التقى خلالها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وقيادات المركز، وذلك بحضور سفير المملكة لدى كندا نايف بن بندر السديري.
وفي بداية الزيارة اطلع المسؤول الكندي على البرامج التنفيذية التي يقدمها المركز للمنكوبين في العالم، حيث بلغ عدد المشاريع 172 مشروعًا بمبلغ 680.674.206 دولارات أمريكية، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 98 شريكًا، بالإضافة إلى البرامج الجاري تنفيذها حالياً في عدد من الدول في أربع قارات.
وتناول الجانبان عدداً من المواضيع التي تهتم بالجوانب الإنسانية والإغاثية، وشدّدا على التواصل المثمر خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها عبدالله الربيعة ووفد المركز للبرلمان الكندي مؤخراً. كما قام المسؤول الكندي والوفد المرافق له بجولة في أرجاء المركز، اطلع خلالها على أقسامه بالإضافة إلى مقار منظمات الأمم المتحدة، ومكتب تنسيق مساعدات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن، والمركز الإعلامي.
رئيس مجلس الشيوخ الكندي: أعمال «مركز الإغاثة» تبعث على الفخر
أشاد رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري، بما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أعمال خلال الفترة الماضية، بشكل يبعث على الفخر، وهذا ما يجب أن يبرز على المستوى الدولي. مشيرا إلى أن كندا شريكة للمملكة منذ وقت طويل والتعاون بينهما قوي في شتى المجالات، ونتطلع للتعاون في المجالات الإغاثية والإنسانية.
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