جازان: 441 مرابطاً في الحد الجنوبي يؤدُّون الاختبارات

استقبلت مدارس الشريط الحدودي في الحد الجنوبي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان، أمس، عدداً من الجنود المرابطين في الحد الجنوبي للبدء في أداء اختباراتهم للفصل الدراسي الأول وسط ترحيب واعتزاز بالغ بهم مع تقديم مجموعة من التسهيلات والإرشادات لهم للانتساب والدخول في لجان الاختبارات.

وأوضح المدير العام للتعليم في منطقة جازان عيسى الحكمي، أن مدارس الحد الجنوبي التابعة لكل من مكتب التعليم في صامطة وأحد المسارحة والحرث والعارضة، استقبلت أمس 441 طالباً لأداء الاختبارات من المرابطين في الحد الجنوبي، حيث تقدم لهم كافة التسهيلات والدعم طيلة أيام الاختبارات.

وأشار إلى أن «تعليم جازان» حرصت على استقبال الراغبين في أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمدارس التابعة لتعليم جازان مع تقديم جميع التسهيلات وكل الإرشادات لهم في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء اختباراتهم وفق اختياراتهم ورغباتهم، مبيناً أن الإدارة قامت بتحديد مواعيد مناسبة للجنود المرابطين لأداء اختباراتهم بما يتوافق مع وقت ومهام عملهم سواء كانت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني القادم، وكذلك موعد اختبارات الدور الثاني وموعد اختبارات الغائبين مع بدء العام الدراسي.

وبيَّن الحكمي أن التعليمات نصت على أنه في حال تعثر بعضهم في مادة فإنه يعطى الفرصة لاختبار «دور ثانٍ» في وقت لاحق حسب المواعيد المحددة، أو ما تراه إدارة التعليم مناسباً لظروف الطالب وظروف المنطقة، وذلك بعد إحضار الطالب مشهداً من مرجعه يثبت للجهات التعليمية أنه من المرابطين في الحد الجنوبي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٠) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠١-٢٠١٧)