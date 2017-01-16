أمير الباحة: القيادة لا تألو جهداً في تقديم الخدمات لرفاهية المواطنين

أكد أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- لا تألو جهداً في تقديم جميع الخدمات لضمان راحة ورفاهية المواطنين، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق الرؤية والأهداف الضامنة لرفاهية المواطن في ظل ما يلقاه من رعاية واهتمام من القيادة الرشيد، أيدها الله.

ونوه خلال لقائه أمس في قاعة الاستقبالات في محافظة قلوة بمشائخ وأهالي محافظة قلوة للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وذلك على هامش زيارته التفقدية للمحافظة، بما تشهده المحافظة والمراكز التابعة لها من مشاريع تنموية الهدف منها تحقيق راحة ورفاهية المواطنين.

من جانبه، عبر محافظ قلوة عبدالله بن زايد الحربي في كلمته خلال اللقاء باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة عن شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على ما تجده المحافظة من دعم واهتمام، مثمناً لسموه هذه الزيارة التفقدية التي تأتي في إطار الحرص على توفير ما يحتاجه أهالي المحافظة من خدمات.

بعد ذلك اطلع أمير الباحة على عددٍ من اللوحات في مقر المحافظة التي تبرز المشاريع الخدمية والتنموية، المتضمنة مشاريع المياه بتكلفة تقارب 180 مليون ريال، وتشمل إنشاء مبنى للمياه وشبكة للصرف الصحي ومشروع نقل المياه لعدد من الأودية ونقل المياه من سد عليب إلى مشروع الشعراء ومحطة لتنقية المياه، ومشاريع إدارة الطرق التي تشمل استكمال طريق وادي سبه بتكلفة 68 مليون ريال، واستكمال وصلة طريق وادي غليلة بتكلفة 30 مليون ريال، ومشاريع الكهرباء المتضمنة ربط محطة شمال نمرة المخواة- قلوة بتكلفة 73 مليون ريال، وتركيب قواطع 132 ك.ف بتكلفة تبلغ أكثر من 40 مليون ريال، إلى جانب مشاريع الشؤون الصحية تحت التنفيذ، التي تشمل خمسة مراكز صحية في قلوة والمضحاة وغليلة ودوقة ووادي ريم بتكلفة 17 مليون ريال، وإنجاز مركزين للصحة في كل من الرميضة وحصن الحبس بتكلفة 7 ملايين ريال، بالإضافة إلى المشاريع التعليمية التي تضمنت إنشاء مدارس للبنين والبنات وصالة متعددة الأغراض. كما شاهد معرض التشكيل بالخط العربي الذي يضم مجموعة من اللوحات شارك بها عدد من معلمي التربية الفنية في مكتب التعليم بقلوة. عقب ذلك استقبل الأمير مشاري بن سعود عدداً من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً بسرعة تنفيذها.

بعدها توجه إلى مقر مبنى بلدية قلوة الجديد، حيث قام سموه بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المبنى، ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع الذي بلغت تكلفته 9 ملايين ريال، كما اطلع على اللوحات الخاصة بالمشاريع البلدية التنموية التي تم تنفيذها في محافظة قلوة بتكلفة 168 مليون ريال والمشاريع الجاري تنفيذها بتكلفة 104 ملايين ريال والمشاريع البلدية تحت الترسية بتكلفة 132 مليون ريال، مستمعاً سموه إلى شرحٍ من رئيس بلدية قلوة المهندس عوض القحطاني عن هذه المشاريع التي تتضمن مشاريع تحسين وتجميل مداخل المحافظة ومشاريع سفلتة وإنارة ومشاريع العبارات للطرق ودرء أخطار السيول ومشاريع حدائق ومتنزهات وملاعب للشباب وممرات وساحة للاحتفالات وقاعة مؤتمرات ومركز حضري ومشروع تطوير المنطقة المركزية في قلوة، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية لمعارض السيارات وورش للسيارات والورش المهنية.

وعقب الافتتاح تسلم سمو أمير الباحة هدية تذكارية من رئيس بلدية قلوة بهذه المناسبة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٠) صفحة (٥) بتاريخ (١٦-٠١-٢٠١٧)