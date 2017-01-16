جددت مجموعة أخرى مكونة من 77 شخصية معروفة في الشرقية دعوتها إلى خاطفي قاضي دائرة الأوقاف والمواريث المساعد في محافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني بفك أسره فوراً، محملينهم مسؤولية سلامته، وذلك في بيان صدريوم أمس، اعتبروا فيه جريمة اختطافه وتغييبه ظلماً وعدواناً، جريمة وفعلة شاذة وغير مقبولة، محملين من قام وساعد على تنفيذ هذه الجريمة كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ الجيراني وداعين لفك أسره فوراً.

ويأتي هذا البيان بعد أكثر من شهر على اختطاف القاضي الجيراني من أمام منزله في جزيرة تاروت من قِبل مجموعة مسلحة كشفت وزارة الداخلية عن جانب من أسماء المتورطين فيها في بيان سابق لها، وأكد إلقاء القبض على 3 مشاركين فيها، فيما لاتزال تبحث عن آخرين.

وبدأ البيان بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)، مضيفاً بعدها: «نحن في منطقتنا الغالية على وطننا الحبيب نؤكد أن ماتعرّض له قاضي دائرة الأوقاف والمواريث المساعد في محافظة القطيف، الشيخ محمد الجيراني من جريمة اختطاف آثمة وتغييبه ظلماً وعدواناً لحد الآن، هي فعلة شاذة وغير مقبولة لدى مجتمعنا وجريمة شنعاء وبشعة تخالف تعاليم أهل بيت النبوة -عليهم السلام- وجميع مراجعنا العظام -حفظهم الله- لأنها لاتمثل سلوكاً إسلامياً ولا أخلاقياً سوياً». وأكد الموقّعون على البيان استنكارهم وإدانتهم بأشد العبارات هذه الجريمة، داعين كافة أبناء الوطن في منطقتنا وبقية المناطق إلى إدانة هذه الجريمة وكل الجرائم بكافة الوسائل والإمكانات المتاحة، والتعاون الكامل والتام مع الجهات الأمنية بكافة الأشكال عبر تقديم أي معلومة تتعلق بهذا الحادث الآثم وتساعد على إرجاع الشيخ سالماً لأهله ومحبيه وأبناء وطنه. وحمّل الموقعون على البيان في الوقت نفسه من قام وساعد على تنفيذ هذه الجريمة كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ الجيراني وفك أسره فوراً. وختم البيان بالقول: ولابد لنا من وقفة شكر وإجلال للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ولا تزال تبذلها لفك أسره والكشف عن تفاصيل القضية وما تقوم به حالياً وما قامت به سابقاً من أجل إطلاق سراح الشيخ وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم ونخص بالشكر والتقديرالمواطنين الذين عرضوا أنفسهم للخطر وشاركوا بالبحث عنه في مناطق القطيف، وندعو الجميع الحفاظ على مكتسبات الوطن والنسيج المجتمعي وأمنه سائلين المولى أن يحفظ وطننا وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة والله الموفق.

ووقع البيان كل من: سلمان بن عبدالله المطرود- رجل أعمال، حبيب أحمد آل محمود – صحفي ، محسن ال عبدالعال – رجل أعمال، حسن علي ال مدن، م. ماهر فوزي الجشي، م. نبيه عبدالمحسن البراهيم، م. جعفر محمد ال إبراهيم، الشيخ زكي إبراهيم دعبل، محمد علي آل تركي، منصور بن عبدالجليل الرميح رجل أعمال، أحمد مهدي المسكين سيهات، أحمد علي السيهاتي سيهات، عبدالرؤوف عبدالله سلمان تحيفة، محمد عبدالله المسكين سيهات، الشيخ فاضل حبيب ال ارقية، عبدالكريم بن علي المشيخص، محمد أحمد العسيف، نزيه عبدرب النبي ال نصر، حسين منصور ال عباس، الشيخ حسين منصور ال عباس، الشيخ عبدالقادر إبراهيم السيهاتي، مهدي حبيب آل عطيه ، عبدالله أحمد ال نوح ، زكي عبدالمحسن الموسى، الشيخ أشرف عبدالجليل الناصر ، الشيخ ناجي علي العبادي، عقيل بن ناجي المسكين، أحمد صالح زين الدين، حسين عبدالله البوري، عبدالأمير محمد السني، فؤاد بن ناجي المسكين، محمد أحمد ال نوح، سكينة عبدالله المشيخص، منصورعبدالمجيدعلي أبوالمكارم، إحسان بن حسن الجشي، جعفر علي البوري، قيس الشيخ عبدالله الخنيزي، حسين عبدالوهاب المعلم، جاسم علي الشمر، مصطفى محمد مسلم، عبدالله علي المسكين، ياسر حسن الناصر، شرف علي العلويات، المحامي حمود فرحان عبيدالخالدي، حسين سعيد الصيرفي، حسين سعيد الخاطر، علي ناصر الصايغ، محمد مدن المبارك، علي بدر المهاشير، محمد طاهر ال السيد ناصر، علي عبدالله مكي آل عيد، أ. عبدالله معتوق الخميري، د سعيد سلمان الجارودي، إبراهيم عبدالله النمر- رجل أعمال ، د. محمد المسعود – كاتب، عاطف عبدالواحد آل غانم ، محمد علي السنان، إبراهيم ال عاشور، م. أحمد المرزوق، عبدالمجيد عبدالكريم النمر، مكي عيسى آل خليفة ناشط اجتماعي، علي حسن المفتاح، عبدالوهاب صالح العريض صحفي وشاعر، أنس أحمد عباس ال طويلب رئيس نادي المحيط بلجارودية، محمد على المعراج مشرف لجنة التكافل الاجتماعي بجمعية الجارودية، عباس عبدالله أحمد المعلم – نائب رئيس نادي المحيط ، فاضل مهدي عبدالهادي البشراوي الأمين العام لنادي المحيط، علي محمد علي اعبادي – مسؤول العلاقات العامة بنادي المحيط ، د. عبدالوهاب القحطاني -أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الشيخ سطام بن عبدالله الزيتون. .بني خالد ، م. ماهر بن فوزي بن مهدي الجشي ، م. أحمد عبدالله محمد المرزوق ، أ. د. فؤاد محمد السني، فتحي بن علي- ناشط اجتماعي (دارين) ، ماجد الشبركة، خالد السنان، حسن محمد ال قريش.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٠) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠١-٢٠١٧)