«جامعة نورة» تطلق جائزة «التميز النسائي»

أطلقت «جامعة الأميرة نورة»، أمس، جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتستهدف دعم إنجازات المرأة وإبراز أعمالها بصورة شاملة، وتضم لجنتها نخبة من العضوات الممثلات لكافة القطاعات النسائية الحكومية والخاصة.

وأوضحت مديرة الجامعة، الدكتورة هدى العميل رئيسة لجنة الجائزة، في مؤتمر صحفي أمس

في المدينة الجامعية، أن الجائزة ستحفز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة لتحقيق انطلاقة تنموية كبيرة ترتقي لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، ودعم العمل النسائي المميز في صورتيه النظرية والعملية.

بدورها ذكرت أمينة الجائزة مقررة اللجنة الدكتورة عزيزة المانع أن الجائزة ستمنح في 8 مجالات من الدراسات البحثية والبرامج والمبادرات هي: الأدب، الدراسات الإنسانية، العلوم الطبيعية، العلوم الصحية، الأعمال الاجتماعية، المشاريع الاقتصادية، الأعمال الخيرية والأعمال الفنية، وتبلغ قيمة الجائزة لكل مجال 100 ألف ريال.

وسيكون الترشيح عن طريق الجهات الحكومية أو جهات القطاع الخاص أو هيئات أو مؤسسات علمية وثقافية معتبرة أو عن طريق الأفراد. وترسل الترشيحات إلى الأمانة العامة للجائزة في موعد تحدده الأمانة كل عام عبر البريد التالي: pnawepnu.edu.sa وموقعها على الإنترنت www.pnu.edu.sa/arr/awards/womenExcellence/pages/index.html

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٠) صفحة (٥) بتاريخ (١٦-٠١-٢٠١٧)