خادم الحرمين وملك إسبانيا يبحثان تطورات أحداث الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الثنائية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع ملك مملكة إسبانيا فيليب السادس، استعرضا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الجلسة، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وسفير المملكة لدى إسبانيا الأمير منصور بن خالد آل فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي الوزير المرافق، ووزير المالية محمد الجدعان.

كما حضرها من الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والتعاون ألفونسو ماريا داستس قيثيدو، ووزير الأشغال العامة والنقل أنيجو خواكين، ورئيس الديوان الملكي خايمي ألفونسو، ونائب وزير الدفاع أغوستين كوندي، ووزيرة الدولة للشؤون التجارية ماريا لويس، ووزير الدولة للبنية التحتية والمواصلات والإسكان خوليو غوميت، والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث.

وكان خادم الحرمين استقبل العاهل الإسباني، قبل جلسة المباحثات، في قصر اليمامة أمس. كما كان في استقباله، صاحب السمو أمير الرياض. وأجريت للملك فيليب السادس، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح مستقبليه، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الوفد الرسمي المرافق لملك إسبانيا، ثم صحبه ضيفه، إلى صالة الاستقبال الرئيسة في الديوان الملكي، حيث صافح الأمراء.

وخلال الاستقبال قلد خادم الحرمين الملك فيليب السادس قلادة الملك عبدالعزيز وهي أرفع الأوسمة السعودية درجة، وتمنح تكريماً للملوك ورؤساء الدول. وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً له، والوفد المرافق له.

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة أمس مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٠) صفحة (٢) بتاريخ (١٦-٠١-٢٠١٧)