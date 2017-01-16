باشرت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية التحقيق وإجراءات الضبط الجنائي في حادثة قيام ثلاثة ملثمين أمس بإضرام النار في مكتبين لتحويل الأموال بالقطيف.
أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الساعة الواحدة من صباح أمس تبلغت شرطة محافظة القطيف من حارس أمن لمكتب تحويل أموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيف مخبراً عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش بإشعال النار بمقدمة المكتب ومكتب تحويل مالي آخر بالجهة المقابله مما أسفر عنه حدوث تلفيات خارجية بجهاز الصراف الآلي المجاور للمكتب ولاذوا بعدها بالفرار.
وأضاف» تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني ، وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الأعمال الإجرامية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها».
القطيف: 3 ملثمين يُضِرمون النار في مكتبين لتحويل الأموال
باشرت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية التحقيق وإجراءات الضبط الجنائي في حادثة قيام ثلاثة ملثمين أمس بإضرام النار في مكتبين لتحويل الأموال بالقطيف.
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