أسعار النفط تميل إلى الارتفاع في آسيا

تميل أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا الاثنين مستفيدة خصوصاً من تراجع سعر الدولار الذي يشجع عادة المستثمرين الذي يتعاملون بعملات أخرى على عقد الصفقات مما يساهم في زيادة الطلب.

وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم شباط/فبراير 16 سنتاً إلى 52,53 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم آذار/مارس، فقد ارتفع سعره 18 سنتاً ليبلغ 55,63 دولاراً.

وقال سانجيف غوبتا المحلل لدى مجموعة “اي واي” في الواقع بان زيادة في الانتاج في العراق وإيران يمكن أن يحد من تأثير الاتفاقين اللذين توصل إليهما الكارتل لخفض الانتاج من أجل دعم الأسعار.